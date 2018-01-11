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Дальнее зарубежье 11.01.2018 15:10

Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов

Около 300 французских военнослужащих, прибывших в Литву в период с конца декабря до 10 января, присоединились к международному батальону НАТО, сообщил агентству BNS в четверг представитель французского контингента майор Муас Мия Арно.

"Весь контингент уже прибыл", - сказал М.М.Арно, добавив, что в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника.

Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве натовском батальоне одну из маневренных рот, а также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе батальона.

После прибытия французов в батальоне НАТО в Литве будет служить более 1200 военных. Командование размещенным в Рукле батальоном осуществляет Германия, в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, ФРАНЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]