Международный батальон НАТО в Литве пополнили 300 французов

Около 300 французских военнослужащих, прибывших в Литву в период с конца декабря до 10 января, присоединились к международному батальону НАТО, сообщил агентству BNS в четверг представитель французского контингента майор Муас Мия Арно.
"Весь контингент уже прибыл", - сказал М.М.Арно, добавив, что в Литву также доставлены четыре танка Leclerc и девять боевых машин пехоты VBCI, а также другая техника.
Французы сформируют в размещенном в прошлом году в Литве натовском батальоне одну из маневренных рот, а также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе батальона.
После прибытия французов в батальоне НАТО в Литве будет служить более 1200 военных. Командование размещенным в Рукле батальоном осуществляет Германия, в его составе также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.
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