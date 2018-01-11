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СНГ 11.01.2018 15:29

Саакашвили не нравится понятие "МихоМайдан", хочет разделить ответственность за протестные акции с другими политсилами

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что для проведения дальнейших акций с требованиями перемен в Украине необходимо провести консультации с другими оппозиционными силами, которые также должны, по его мнению, взять на себя ответственность за этот процесс.

"Сейчас люди спрашивают, когда следующие акции? Я думаю, что пока перед планированием акций нужно проконсультироваться с другими оппозиционерами, чтобы не говорили, что это "МихоМайдан", "сторонники Саакашвили". Как минимум мы должны дать шанс другим оппозиционным группам взять на себя ответственность", - сказал он в эфире телеканала "News One".

М.Саакашвили подчеркнул, что нужно продолжать искать новых людей, которые готовы идти против системы. Для этого он намерен возобновить поездки по регионам Украины.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]