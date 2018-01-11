Китай и Южная Корея обсудили совместную работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

Лидеры КНР и Южной Кореи Си Цзиньпин и Мун Чжэ Ин в ходе телефонных переговоров договорились продолжать совместную работу над тем, чтобы межкорейский диалог привел к мирному урегулированию ситуации на полуострове, сообщает в четверг канцелярия южнокорейского президента.

Кроме того, Си Цзиньпин положительно оценил итоги переговоров Южной Кореи с КНДР. "Председатель Си Цзиньпин приветствовал улучшение отношений между Южной и Северной Кореей по итогам переговоров на высоком уровне и сказал, что он активно поддерживает президента Мун Чжэ Ина и правительство Южной Кореи в этой связи", - говорится в заявлении Голубого дома (резиденция южнокорейского президента).

Стороны также отметили улучшение отношений Южной Кореи и Китая.

Во вторник представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. Кроме того, КНДР согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане.

На следующий день состоялись телефонные переговоры президента Южной Кореи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили северокорейскую проблему и отметили, что диалог между КНДР и Южной Кореей может привести к переговорам США-КНДР. Д.Трамп подчеркнул, что США открыты для диалога с Северной Кореей, когда для этого настанет "надлежащее время".