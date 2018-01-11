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СНГ 11.01.2018 16:47

МИД предупредил россиян о забастовке на транспорте в Греции

Забастовка работников общественного транспорта пройдет в городах Греции в пятницу 12 января, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Греция - 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Афинах и ряде крупных городов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Ранее МИД РФ предупреждал россиян о забастовке работников общественного транспорта в Риме, которая также состоится в пятницу.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЗАБАСТОВКА, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]