МИД предупредил россиян о забастовке на транспорте в Греции

Забастовка работников общественного транспорта пройдет в городах Греции в пятницу 12 января, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Греция - 12.01 забастовка работников всех видов общественного транспорта в Афинах и ряде крупных городов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Ранее МИД РФ предупреждал россиян о забастовке работников общественного транспорта в Риме, которая также состоится в пятницу.