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СНГ 11.01.2018 17:31

Киргизские депутаты одобрили соглашение с Россией о миграционных представительствах

Парламент Киргизии ратифицировал киргизско-российское соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

Собеседник агентства напомнил, что соглашение было подписано 20 июня 2017 года в Москве, оно предусматривает взаимное открытие правительствами Киргизии и России представительств своих компетентных органов в сфере миграции на территории другого государства.

"Соглашение предусматривает осуществление представительствами приема лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, разработки, согласования и реализации, заключаемых с государством пребывания международных договоров в сфере миграции, а также, в случае необходимости, защиты прав, свобод и законных интересов граждан своих государств", - отметил представитель пресс-службы.

По данным Государственной службы миграции Киргизии, на территории России постоянно находится до полумиллиона граждан республики, преимущественно трудовых мигрантов.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]