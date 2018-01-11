Киргизские депутаты одобрили соглашение с Россией о миграционных представительствах

Парламент Киргизии ратифицировал киргизско-российское соглашение о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.
Собеседник агентства напомнил, что соглашение было подписано 20 июня 2017 года в Москве, оно предусматривает взаимное открытие правительствами Киргизии и России представительств своих компетентных органов в сфере миграции на территории другого государства.
"Соглашение предусматривает осуществление представительствами приема лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, разработки, согласования и реализации, заключаемых с государством пребывания международных договоров в сфере миграции, а также, в случае необходимости, защиты прав, свобод и законных интересов граждан своих государств", - отметил представитель пресс-службы.
По данным Государственной службы миграции Киргизии, на территории России постоянно находится до полумиллиона граждан республики, преимущественно трудовых мигрантов.
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