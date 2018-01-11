Текст решения Краматорского районного суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Засекречивание решения суда произведено отнюдь не для того, чтобы прикрыть кого-то из должностных лиц или каких-то отдельных коммерческих структур... Мы мотивировали свое решение тем, что по абсолютному большинству указанных компаний на сегодняшний день продолжаются активные следственные действия, в том числе, в международной юрисдикции при помощи каналов международной правовой помощи", - заявил замгенпрокурора Украины на брифинге в четверг.

По словам Е.Енина, цель правоохранительных органов и всего общества является оперативное и объективное расследование преступления и привлечение к ответственности "топовых архитекторов указанных схем". Он указал, что обнародование решения не способствует достижению этой цели.

Кроме того, замгенпрокурора подчеркнул, что еще одной причиной засекречивания решения суда является защита участников уголовного процесса.

"Заказать убийство в этой стране стоит всего-навсего несколько тысяч долларов, и представьте себе те риски, которые берет на себя тот или иной свидетель, тот или иной человек, который сотрудничает со следствием", - пояснил замгенпрокурора.

"Что касается решения суда. Мы убеждены в том, что оно является абсолютно законным. Не могу сейчас раскрывать все детали, хочу лишь отметить, что это решение является далеко не единственным, которое позволило нам конфисковать указанные средства. Этому решению предшествовали около 30 приговоров относительно других участников преступной группы", - подчеркнул Е.Енин.

Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну.

На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено.

Помимо того телеканал отмечает со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.