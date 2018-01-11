Соглашение по иранской ядерной программе является ключевым элементом отношений между ЕС и Тегераном - Могерини

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном, заявила в четверг в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Соглашение позволяет вести более глубокое сотрудничество и диалог с Ираном по всем вопросам", - сказала она, отметив, что это соглашение действительно работает.
"Соглашение работает, оно выполняет главную цель - держать под контролем иранскую ядерную программу", - отметила она.
По ее словам, кроме этого, СВПД играет ключевую роль для обеспечения безопасности Европы и функционирования режима нераспространения ядерного оружия.
Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать полное выполнение СВПД.
В то же время она упомянула "беспокойство" ЕС из-за развития Тегераном программы баллистических ракет и его политики в регионе, и добавила, что ЕС в будущем уделит внимание этим вопросам в "соответствующем формате".
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