Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Регион 11.01.2018 15:17

Соглашение по иранской ядерной программе является ключевым элементом отношений между ЕС и Тегераном - Могерини

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном, заявила в четверг в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Соглашение позволяет вести более глубокое сотрудничество и диалог с Ираном по всем вопросам", - сказала она, отметив, что это соглашение действительно работает.

"Соглашение работает, оно выполняет главную цель - держать под контролем иранскую ядерную программу", - отметила она.

По ее словам, кроме этого, СВПД играет ключевую роль для обеспечения безопасности Европы и функционирования режима нераспространения ядерного оружия.

Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать полное выполнение СВПД.

В то же время она упомянула "беспокойство" ЕС из-за развития Тегераном программы баллистических ракет и его политики в регионе, и добавила, что ЕС в будущем уделит внимание этим вопросам в "соответствующем формате".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Могерини встретится с главами МИД Великобритании, Германии, Франции и Ирана для обсуждения СВПД Могерини на встрече с главами МИД Ирана, Британии, Франции и ФРГ сосредоточится на иранской ядерной программе - представитель Могерини встретится в четверг с главами МИД Великобритании, Германии, Франции и Ирана В ЕС обеспокоены судьбой приговоренного в Иране к смерти преподавателя европейских университетов Ядерное соглашение с Ираном не может быть пересмотрено - официальный представитель Могерини ЕС против пересмотра соглашения по Ирану - Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]