Соглашение по иранской ядерной программе является ключевым элементом отношений между ЕС и Тегераном - Могерини

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном, заявила в четверг в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Соглашение позволяет вести более глубокое сотрудничество и диалог с Ираном по всем вопросам", - сказала она, отметив, что это соглашение действительно работает.

"Соглашение работает, оно выполняет главную цель - держать под контролем иранскую ядерную программу", - отметила она.

По ее словам, кроме этого, СВПД играет ключевую роль для обеспечения безопасности Европы и функционирования режима нераспространения ядерного оружия.

Ф.Могерини подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать полное выполнение СВПД.

В то же время она упомянула "беспокойство" ЕС из-за развития Тегераном программы баллистических ракет и его политики в регионе, и добавила, что ЕС в будущем уделит внимание этим вопросам в "соответствующем формате".