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Финансы 11.01.2018 15:19

Минналогов Азербайджана в 2017г направило 38,5 млн манатов на строительство нежилых зданий

Поступления во внебюджетный фонд министерства налогов Азербайджана в 2017 году составили 105 млн 764,531 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году поступления во внебюджетный фонд Минналогов составили 57 млн 860 тыс. манатов. Таким образом, в 2017 году поступления увеличились на 82,8%.

В 2017 году из общего объема поступивших в фонд средств было израсходовано 104 млн 844,426 тыс. манатов.

При этом больше всего средств в отчетном периоде – 32 млн 919,434 тыс. манатов было направлено на прочие денежные выплаты, связанные с оплатой труда и на строительство нежилых зданий – 38 млн 519,255 тыс. манатов.

Еще 3 млн 125,146 тыс. манатов направлено в отчетном периоде на выплату заработной платы внештатным сотрудникам Минналогов, 5 млн 753,376 тыс. манатов – штатным сотрудникам Минналогов, 9 млн 205,122 тыс. манатов – в качестве отчислений на обязательное социальное страхование, остальное – на другие цели.

Остаток средств фонда на 1 января 2018 года составил 920,105 тыс. манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИННАЛОГОВ, ФОНД, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]