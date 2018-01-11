В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана

В 2017 году более 486 тыс. туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве культуры и туризма.
«В 2017 году культурно-исторические заповедники Азербайджана посетило 486,273 тыс. туристов. Из них 166,153 тыс. были иностранные туристы»,- сказали в министерстве.
В министерстве также отметили, что в 2016 году культурно-исторические заповедники Азербайджана посетили 356 тыс. туристов.
По данным ведомства, наибольшее число посетителей было в Национальном историко-художественном заповеднике Гобустан. В 2017 году этот заповедник посетили 80,126 тыс. туристов, из них 39,561 тыс. - иностранные туристы из свыше 20 стран.
Б.Рустамбеков
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