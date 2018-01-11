Глава МИД Британии призвал не связывать политику Ирана на Ближнем Востоке с СВПД

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что любые вопросы политики Ирана должны решаться и обсуждаться вне диалога о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
"Иран должен иметь возможность продемонстрировать, что он - дружелюбный сосед в регионе. Мы должны параллельно - не в связи с СВПД, но параллельно - сфокусироваться на том, что Иран может сделать для решения кризиса в Йемене, поспособствовать примирению в Сирии и помочь решить другие региональные проблемы", - заявил Б.Джонсон в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с главами МИД Ирана, Германии и Франции, а также руководителем европейской дипломатии.
"Согласно данным МАГАТЭ, Иран выполняет условия сделки, и это очень важно для нас. И нам также важно добиваться мировой поддержки этой сделки", - подчеркнул британский министр, добавив, что "на сегодняшний день никто не смог предложить лучшей альтернативы для СВПД".
"Народ Ирана должен получить экономические выгоды от снятия санкций", - уверен Б.Джонсон.
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Gunay Bank увеличил в 2017г активы на 64%
В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»