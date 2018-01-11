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Дальнее зарубежье 11.01.2018 15:24

Глава МИД Британии призвал не связывать политику Ирана на Ближнем Востоке с СВПД

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что любые вопросы политики Ирана должны решаться и обсуждаться вне диалога о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Иран должен иметь возможность продемонстрировать, что он - дружелюбный сосед в регионе. Мы должны параллельно - не в связи с СВПД, но параллельно - сфокусироваться на том, что Иран может сделать для решения кризиса в Йемене, поспособствовать примирению в Сирии и помочь решить другие региональные проблемы", - заявил Б.Джонсон в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с главами МИД Ирана, Германии и Франции, а также руководителем европейской дипломатии.

"Согласно данным МАГАТЭ, Иран выполняет условия сделки, и это очень важно для нас. И нам также важно добиваться мировой поддержки этой сделки", - подчеркнул британский министр, добавив, что "на сегодняшний день никто не смог предложить лучшей альтернативы для СВПД".

"Народ Ирана должен получить экономические выгоды от снятия санкций", - уверен Б.Джонсон.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]