IV заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку 15 февраля – Минэнерго

Очередное, четвертое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 15 февраля 2018 года в Баку, отмечается в сообщении пресс-службы Минэнерго республики.
«В связи с проведением в Баку 15 февраля 2018 года КС министерство энергетики Азербайджана провело ряд встреч и обсуждений. Соответствующим странам и ряду международных организаций направлены пригласительные письма для участия в заседании КС. Продолжается подготовка программы и повестки дня 4-ой министерской встречи в рамках заседания КС», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки начнутся влетом 2018 года.
Н.Аббасова
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Житель Татарстана получит 4 тыс. евро за три года необоснованного пребывания в СИЗО
ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit
Глава МИД Франции Ле Дриан не сомневается, что Иран добросовестно выполняет обязательства по СВПД
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»