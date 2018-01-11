IV заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет в Баку 15 февраля – Минэнерго

Очередное, четвертое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту создания «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится 15 февраля 2018 года в Баку, отмечается в сообщении пресс-службы Минэнерго республики.

«В связи с проведением в Баку 15 февраля 2018 года КС министерство энергетики Азербайджана провело ряд встреч и обсуждений. Соответствующим странам и ряду международных организаций направлены пригласительные письма для участия в заседании КС. Продолжается подготовка программы и повестки дня 4-ой министерской встречи в рамках заседания КС», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, первое заседание КС по ЮГК состоялось в Баку 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года в Баку, третье – 23 февраля 2017 года.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $41,5 млрд. При этом стоимость проекта "Стадия-2" разработки месторождения Шах-Дениз составляет $23,9 млрд, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - $4,7 млрд, строительства Транс-Анатолийского газопровода - $8 млрд, Транс-Адриатического газопровода - 4,5 млрд евро.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки начнутся влетом 2018 года.

Н.Аббасова