Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект по обеспечению резолюций СБ ООН по Северной Корее и Ирану

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Законопроект направлен на выполнение резолюций Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану.
Проектом федерального закона предусматривается, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается правительством РФ.
Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень будут являться исключительно составляемые в рамках полномочий, предоставленных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с распространением ОМУ.
Предлагается внести в закон об отмывании средств отдельную статью, в которой будет прописана возможность замораживания денежных средств организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
Предлагается ввести обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в указанный выше перечень.
Организации, осуществляющих операции с компаниями и физлицами, включенными в такой перечень, должны будут приостановить операцию на срок 5 рабочих дней с одновременным представлением соответствующей информации в Росфинмониторинг. Данная мера распространяется и на случаи, когда одной из сторон является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ.
Как отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту, Совбез ООН в резолюции N1540 (2004 год) постановил, что все государства обязаны принять соответствующие законы, запрещающие предоставлять помощь и финансирование любым негосударственным субъектам, которые "пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать и применять ядерное оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях".
В пояснительной записке к документу также говорится о необходимости дальнейшего совершенствования национального механизма противодействия распространению оружия массового уничтожения.
Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы РФ в первом чтении 17 января.
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