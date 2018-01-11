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Дальнее зарубежье 11.01.2018 18:18

Необходимо охранять ядерное соглашение с Ираном от любого деструктивного влияния - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана необходимо поддерживать ради сдерживания распространения ядерного оружия.

"Мы все солидарны в том, что СВПД должен быть защищён от какого-либо разрушительного решения с любой стороны. Мы знаем, что необходимо дипломатическими путями противостоять распространению ядерного оружия в то время, когда в других регионах обсуждается вопрос получения ядерных технологий, что является очень опасным сигналом для всего остального мира", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и главами МИД Великобритании и Франции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

По его словам, "это единственное соглашение, которое предохраняет нас от распространения ядерного оружия".

"Мы видим, что нет никаких признаков того, что Иран не выполняет условия СВПД", - отметил З.Габриэль.

Он подчеркнул, что "с помощью этого договора можно предотвратить развитие ядерных технологий в отдельных странах, как например, в Северной Корее".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]