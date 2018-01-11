Бакинский международный аэропорт в 2017г увеличил пассажиропоток до рекордных 4 млн человек

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в 2017 году обслужил 4,06 млн. пассажиров, что на 23% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

По данным авиакомпании это является рекордным показателем.

"За 2017 год бакинский аэропорт обслужил 4,06 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.

За отчетный период на долю AZAL пришлось 2,2 млн пассажиров, на долю азербайджанского лоукостера ButaAirways (начал деятельность в сентябре 2017г.) - 92 тыс. пассажиров. В то же время, в 2017 году в бакинском аэропорту было зафиксировано 114 тыс. транзитных и 50 тыс. пассажиров на чартерных рейсах.

В 2017 году в общей сложности 55 авиакомпаний выполнили регулярные и чартерные рейсы. Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил 8 новых перевозчиков – Air Arabia, Wataniya Airways, ISR Air, Mahan Air, Jazeera Airways, IrAero, авиакомпанию «Икар» (бренд PegasFly) и первого азербайджанского лоукостера Buta Airways.

На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 54% международных перевозок пассажиров.

В десятку самых популярных международных направлений в 2017 году вошли: Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям в прошлом году совершили полеты 2,52 млн. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова