Глава МИД Ирана рассказал о консенсусе с европейскими коллегами по СВПД

Иран пришел к общему согласию с Великобританией, Германией и Францией на встрече в Брюсселе в четверг по ряду вопросов, касающихся применения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Прочный консенсус достигнут в Брюсселе сегодня: 1) Иран выполняет условия СВПД, 2) У народа Ирана есть полное право на его преимущества, 3) Любое решение, подрывающее СВПД, неприемлемо. Международные посредники полностью осознают, что исполнение договоренностей Ираном зависит от полного соблюдения договоренностей США", - написал Дж.Зариф.
В четверг в Брюсселе прошла встреча главы европейской дипломатии Федерики Могерини, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, главы МИД Великобритании Бориса Джонсона с главой МИД Ирана.
По итогам встречи Ф.Могерини заявила, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном. Участники встречи также подтвердили необходимость сохранения СВПД.
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