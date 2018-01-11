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Регион 11.01.2018 16:03

Глава МИД Ирана рассказал о консенсусе с европейскими коллегами по СВПД

Иран пришел к общему согласию с Великобританией, Германией и Францией на встрече в Брюсселе в четверг по ряду вопросов, касающихся применения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Прочный консенсус достигнут в Брюсселе сегодня: 1) Иран выполняет условия СВПД, 2) У народа Ирана есть полное право на его преимущества, 3) Любое решение, подрывающее СВПД, неприемлемо. Международные посредники полностью осознают, что исполнение договоренностей Ираном зависит от полного соблюдения договоренностей США", - написал Дж.Зариф.

В четверг в Брюсселе прошла встреча главы европейской дипломатии Федерики Могерини, главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, главы МИД Великобритании Бориса Джонсона с главой МИД Ирана.

По итогам встречи Ф.Могерини заявила, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является основой отношений между ЕС и Ираном. Участники встречи также подтвердили необходимость сохранения СВПД.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]