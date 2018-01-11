В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также семь человек.

За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 129 преступлений, 28 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 37 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 15 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два - с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде