В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также семь человек.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 129 преступлений, 28 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 37 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 15 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два - с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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