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Регион 11.01.2018 16:31

Пожарные возобновили тушение иранского танкера, горящего у восточного побережья КНР

Китайские пожарные суда вновь приступили к тушению иранского танкера, горящего с минувшей субботы у восточного побережья Китая, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

На фотографиях, размещенных министерством транспорта КНР, видно, что над танкером до сих пор поднимаются клубы густого черного дыма.

Китайские власти опасаются, что танкер может взорваться и утонуть, что приведет к экологической катастрофе.

Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Произошел разлив нефти, и вокруг аварийного судна было зафиксировано появление нефтяного пятна. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

По последним данным, спасателям удалось найти тело одного члена экипажа танкера, а всего на борту судна в момент катастрофы было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный южнокорейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

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Тэги: КИТАЙ, ТАНКЕР, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]