Пожарные возобновили тушение иранского танкера, горящего у восточного побережья КНР

Китайские пожарные суда вновь приступили к тушению иранского танкера, горящего с минувшей субботы у восточного побережья Китая, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

На фотографиях, размещенных министерством транспорта КНР, видно, что над танкером до сих пор поднимаются клубы густого черного дыма.

Китайские власти опасаются, что танкер может взорваться и утонуть, что приведет к экологической катастрофе.

Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Произошел разлив нефти, и вокруг аварийного судна было зафиксировано появление нефтяного пятна. Причина столкновения до сих пор неизвестна.

По последним данным, спасателям удалось найти тело одного члена экипажа танкера, а всего на борту судна в момент катастрофы было 32 человека - 30 иранцев и два гражданина Бангладеш.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный южнокорейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).