ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit

Брюссель предлагает ряд новых налогов и сборов, а также повышение некоторых существующих и планируемых пошлин, чтобы компенсировать потерю взносов Великобритании в бюджет Евросоюза после ее выхода из блока (Brexit), пишет Financial Times.
В частности, обсуждаются общеевропейские налоги на пластиковую упаковку и выбросы парниковых газов.
Кроме того, может быть увеличен пограничный сбор, который будет взиматься с туристов и путешественников, не являющихся гражданами ЕС, при въезде в страны блока. К 2020 году ЕС планирует ввести в действие систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для иностранцев, пользующихся правом безвизового въезда. По оценкам Еврокомиссии, число таких иностранцев превышает 30 млн в год. Изначально планировался сбор в размере 5 евро. Однако теперь Брюссель рассматривает варианты с более высокими суммами.
Ранее член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после Brexit бюджет ЕС недосчитается от 12 млрд до 15 млрд евро в год. Годовой бюджет ЕС в 2017 году составил почти 160 млрд евро, или около 1% ВВП стран блока. Великобритания по размеру взносов занимает третье место после Германии и Франции.
Все изменения затронут бюджет ЕС на период после 2020 года. Предполагается, что ЕС сократит расходы, чтобы ликвидировать половину ожидаемого дефицита, но для остальных 50% потребуются новые источники дохода.
Налог на пластиковую упаковку может стать удачным решением не только с экономической, но и с экологической точки зрения, считает Г.Эттингер.
Число экспортных миссий с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом увеличено до 25
В Азербайджане период добровольной реструктуризации обязательств банков продлен до 180 дней
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»