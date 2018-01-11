Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 15 Янв

Дальнее зарубежье 11.01.2018 18:44

ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit

Брюссель предлагает ряд новых налогов и сборов, а также повышение некоторых существующих и планируемых пошлин, чтобы компенсировать потерю взносов Великобритании в бюджет Евросоюза после ее выхода из блока (Brexit), пишет Financial Times.

В частности, обсуждаются общеевропейские налоги на пластиковую упаковку и выбросы парниковых газов.

Кроме того, может быть увеличен пограничный сбор, который будет взиматься с туристов и путешественников, не являющихся гражданами ЕС, при въезде в страны блока. К 2020 году ЕС планирует ввести в действие систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для иностранцев, пользующихся правом безвизового въезда. По оценкам Еврокомиссии, число таких иностранцев превышает 30 млн в год. Изначально планировался сбор в размере 5 евро. Однако теперь Брюссель рассматривает варианты с более высокими суммами.

Ранее член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что после Brexit бюджет ЕС недосчитается от 12 млрд до 15 млрд евро в год. Годовой бюджет ЕС в 2017 году составил почти 160 млрд евро, или около 1% ВВП стран блока. Великобритания по размеру взносов занимает третье место после Германии и Франции.

Все изменения затронут бюджет ЕС на период после 2020 года. Предполагается, что ЕС сократит расходы, чтобы ликвидировать половину ожидаемого дефицита, но для остальных 50% потребуются новые источники дохода.

Налог на пластиковую упаковку может стать удачным решением не только с экономической, но и с экологической точки зрения, считает Г.Эттингер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЮДЖЕТ, ПЛАН


Похожие новости


Европейские лидеры договорились о переходе ко второй фазе переговоров по Brexit - Туск У Brexit есть прогресс, остается решить, является ли он достаточным для перехода ко второй фазе переговоров - координатор ЕС Британия выплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС ЕС и Британия должны вместе сделать следующий шаг на переговорах по "брекзиту" - Мэй Премьер Великобритании намерена "открыть глаза" европейским коллегам на враждебные действия России Евросоюз продолжает добиваться на переговорах по Brexit "искреннего и реального" прогресса - Барнье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]