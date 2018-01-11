В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена

Закон "О Финансовом омбудсмене" планируется принять в Азербайджане в 2018 году, сообщил Банковский омбудсмен Икрам Керимов.
И.Керимов провел встречу с экспертами Европейского союза, отмечает Ассоциация банков Азербайджана.
"Основной целью встречи являлось проведение обмена мнениями по деятельности Банковского омбудсмена", - подчеркивается в сообщении.
И.Керимов на встрече рассказал о проделанной работе, планах на будущее. По его словам, в текущих условиях важно досудебное решение разногласий между банками и клиентами, решение проблем малообеспеченных слоев населения. "При этом он подчеркнул, что в текущем году планируется принятие закона "О Финансовом омбудсмене" и важно проведение обмена мнениями по этому вопросу, в том числе изучение международного опыта", - подчеркивается в сообщении.
Представитель ЕС Римантас Симаитис, в свою очередь, подчеркнул, что создание института Финансового омбудсмена является важным шагом.
"По итогам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве между Банковским омбудсменом и органами ЕС", - отмечается в пресс-релизе.
Как сообщалось ранее, Банковский омбудсмен начал работать в Азербайджане осенью 2017 года. Основной задачей омбудсмена, который работает при АБА, является содействие в решении споров между банками и их клиентами без участия суда и укрепление доверия к банковской системе.
Банковский омбудсмен выступает посредником в устранении сложностей, касающихся погашения кредитов и возврата вкладов. На первом этапе омбудсмен рассматривает финансовые споры на сумму до $2 тыс. или 3 тыс. манатов.
Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.
А.Азизов
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Житель Татарстана получит 4 тыс. евро за три года необоснованного пребывания в СИЗО
ЕС может ввести новые налоги и сборы из-за дыры в бюджете после Brexit
Глава МИД Франции Ле Дриан не сомневается, что Иран добросовестно выполняет обязательства по СВПД
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»