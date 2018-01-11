В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена

Закон "О Финансовом омбудсмене" планируется принять в Азербайджане в 2018 году, сообщил Банковский омбудсмен Икрам Керимов.

И.Керимов провел встречу с экспертами Европейского союза, отмечает Ассоциация банков Азербайджана.

"Основной целью встречи являлось проведение обмена мнениями по деятельности Банковского омбудсмена", - подчеркивается в сообщении.

И.Керимов на встрече рассказал о проделанной работе, планах на будущее. По его словам, в текущих условиях важно досудебное решение разногласий между банками и клиентами, решение проблем малообеспеченных слоев населения. "При этом он подчеркнул, что в текущем году планируется принятие закона "О Финансовом омбудсмене" и важно проведение обмена мнениями по этому вопросу, в том числе изучение международного опыта", - подчеркивается в сообщении.

Представитель ЕС Римантас Симаитис, в свою очередь, подчеркнул, что создание института Финансового омбудсмена является важным шагом.

"По итогам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве между Банковским омбудсменом и органами ЕС", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, Банковский омбудсмен начал работать в Азербайджане осенью 2017 года. Основной задачей омбудсмена, который работает при АБА, является содействие в решении споров между банками и их клиентами без участия суда и укрепление доверия к банковской системе.

Банковский омбудсмен выступает посредником в устранении сложностей, касающихся погашения кредитов и возврата вкладов. На первом этапе омбудсмен рассматривает финансовые споры на сумму до $2 тыс. или 3 тыс. манатов.

Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.

А.Азизов