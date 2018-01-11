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СНГ 11.01.2018 19:09

Житель Татарстана получит 4 тыс. евро за три года необоснованного пребывания в СИЗО

Житель Татарстана Александр Стрюков добился денежной компенсации за три года необоснованного пребывания в СИЗО, сообщила в четверг правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову, представлявшую интересы пострадавшего в ЕСПЧ.

"Сегодня Европейский суд по правам человека взыскал с правительства РФ 4 тыс. евро в пользу жителя Татарстана Александра Стрюкова за нарушение ст.5 Конвенции (Право на свободу и личную неприкосновенность)", - говорится в сообщении правозащитников.

Мужчина обвинялся в уклонении от уплаты налогов и организации преступного сообщества или участии в нем. Нижнекамский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте.

"На протяжении трех лет судейский корпус Татарстана 18 раз продлевал А.Стрюкову содержание в СИЗО. Каждый раз постановления судов носили формальный характер. Решения практически не отличались друг от друга, в них не были указаны никакие конкретные обстоятельства дела, а лишь общие фразы", - отмечается в пресс-релизе.

В постановлениях судов также делалась ссылка на "сложность уголовного дела", хотя такого основания для продления ареста в российском законодательстве нет.

Лишь в феврале 2010 года судья Верховного суда Татарстана, рассматривавший уголовное дело в отношении А.Стрюкова, изменил меру пресечения на залог. Позднее уголовное дело в отношении мужчины было полностью прекращено.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ЕСПЧ, КОМПЕНСАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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