Умер бывший гитарист Motorhead Эдди Кларк

Бывший участник британской хард-рок группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет, говорится на странице группы в Facebook.

Музыкант скончался 10 января, однако известно об этом стало в четверг. Э.Кларк "мирно умер в больнице, где его лечили от пневмонии", говорится в сообщении.

Э.Кларк был последним живым участником "классического" состава группы, в который входил ее основатель Иэн Фрейзер Килмистер (Лемми, умер в 2015 году) и барабанщик Фил Тейлор (умер в 2015 году). Он входил в состав группы с 1976 по 1982 годы.

Гитарист также участвовал в группе Fastway (был одним из ее основателей) и строил сольную карьеру.