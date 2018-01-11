Умер бывший гитарист Motorhead Эдди Кларк

Бывший участник британской хард-рок группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет, говорится на странице группы в Facebook.
Музыкант скончался 10 января, однако известно об этом стало в четверг. Э.Кларк "мирно умер в больнице, где его лечили от пневмонии", говорится в сообщении.
Э.Кларк был последним живым участником "классического" состава группы, в который входил ее основатель Иэн Фрейзер Килмистер (Лемми, умер в 2015 году) и барабанщик Фил Тейлор (умер в 2015 году). Он входил в состав группы с 1976 по 1982 годы.
Гитарист также участвовал в группе Fastway (был одним из ее основателей) и строил сольную карьеру.
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
В Баку удивлены оценкой Госдепа США уровня безопасности в Азербайджане - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Gunay Bank увеличил в 2017г активы на 64%
В Азербайджане планируют учредить институт Финансового омбудсмена
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»