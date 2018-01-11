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Дальнее зарубежье 11.01.2018 17:10

Умер бывший гитарист Motorhead Эдди Кларк

Бывший участник британской хард-рок группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет, говорится на странице группы в Facebook.

Музыкант скончался 10 января, однако известно об этом стало в четверг. Э.Кларк "мирно умер в больнице, где его лечили от пневмонии", говорится в сообщении.

Э.Кларк был последним живым участником "классического" состава группы, в который входил ее основатель Иэн Фрейзер Килмистер (Лемми, умер в 2015 году) и барабанщик Фил Тейлор (умер в 2015 году). Он входил в состав группы с 1976 по 1982 годы.

Гитарист также участвовал в группе Fastway (был одним из ее основателей) и строил сольную карьеру.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУЗЫКАНТ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]