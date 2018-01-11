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Дальнее зарубежье 11.01.2018 19:16

Всеобщие выборы в Венгрии назначены на 8 апреля, опросы предрекают очередную победу Орбану

Президент Венгрии Янош Адер в четверг назначил на 8 апреля 2018 года всеобщие выборы, сообщает интернет-портал американской газеты "Файнэншл таймс".

Предварительные опросы показывают, что высока вероятность победы на выборах правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер страны Виктор Орбан, что позволит ему остаться на этом посту на четвертый срок. По данным последних опросов, партию поддерживают более 50% избирателей.

В то же время социологи не уверены, сможет ли партия набрать две трети голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]