Всеобщие выборы в Венгрии назначены на 8 апреля, опросы предрекают очередную победу Орбану

Президент Венгрии Янош Адер в четверг назначил на 8 апреля 2018 года всеобщие выборы, сообщает интернет-портал американской газеты "Файнэншл таймс".
Предварительные опросы показывают, что высока вероятность победы на выборах правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер страны Виктор Орбан, что позволит ему остаться на этом посту на четвертый срок. По данным последних опросов, партию поддерживают более 50% избирателей.
В то же время социологи не уверены, сможет ли партия набрать две трети голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.
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