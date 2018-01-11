Всеобщие выборы в Венгрии назначены на 8 апреля, опросы предрекают очередную победу Орбану

Президент Венгрии Янош Адер в четверг назначил на 8 апреля 2018 года всеобщие выборы, сообщает интернет-портал американской газеты "Файнэншл таймс".

Предварительные опросы показывают, что высока вероятность победы на выборах правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер страны Виктор Орбан, что позволит ему остаться на этом посту на четвертый срок. По данным последних опросов, партию поддерживают более 50% избирателей.

В то же время социологи не уверены, сможет ли партия набрать две трети голосов, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте.