Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс

Американский актер Марк Уолберг получил $1,5 млн за участие в пересъемках фильма Ридли Скотта "Все деньги мира", тогда как актриса Мишель Уильямс заработала всего $1 тыс., пишет USA Today.

Столь значительная разница в гонорарах вызвала возмущение в СМИ и соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что это очередной пример того, что мужчины зарабатывают больше женщин. Примечательно, что и М.Уолберг, и М.Уильямс сотрудничают с одним и тем же агентством, и они оба сыграли в фильме главные роли.

"Мишель снимается 20 лет, она была номинирована на "Оскар" и выиграла "Золотой глобус", - заявила актриса Джессика Честейн. - Она заслуживает большего, чем 1% от зарплаты своего партнера по съемкам".

Сама М.Уильямс отметила, что согласилась участвовать в пересъемках из уважения к режиссеру. "Я сказала, что буду участвовать в любое время, когда я им понадоблюсь. Ради этого я готова пожертвовать своей зарплатой и своим отпуском", - сказала она.

Кино, премьера которого в России состоится 22 февраля, основано на реальных событиях и рассказывает историю о похищении внука миллиардера, который отказался заплатить выкуп похитителям.

Фильм пришлось переснять из-за того, что Кевин Спейси, сыгравший миллиардера, был обвинен в сексуальных домогательствах. Сцены с его участием вырезали, а роль исполнил Кристофер Пламмер.