Правительство Киргизии подписало соглашение с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei о реализации в республике проекта "умный город", стоимость которого составит $60 млн.
"Мы имеем дело с очень крупной компанией, которая зарекомендовала себя, показав, как работают такие проекты в других город мира. Проект будет реализован в течение 1,5 лет", - заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков во время подписания соглашения с Huawei Technologies Co., Ltd.
По его словам, по соглашению, проект "умный город" будет реализован в городах Бишкек и Ош, на автомобильных дорогах Бишкек - Ош, Бишкек - Чолпон-Ата и Бишкек - Международный аэропорт "Манас". "Объем вкладываемых инвестиций составляет порядка $60 млн", - пояснил премьер.
"Первая фаза будет самой главной, потому что основное население сконцентрировано в этих городах. Мы реализуем проект в первую очередь, чтобы сохранить жизни наших граждан. Проект является стабильным, экономическая модель тоже стабильная", - сказал С.Исаков.
Он добавил, что 100% инвестиций вкладывает консорциум компаний, куда входят Huawei Technologies Co., Ltd, Beijing China Veterans Lingxin Cаpital Management и ООО "Ака минералз энд майнинг".
В пресс-службе правительства Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в рамках соглашения со стороны инвестора предусматривается подготовка проектно-сметной документации, поставка оборудования, строительство, интеграция, эксплуатационно-техническое обслуживание.
После ввода в эксплуатацию элементов проекта, инвестор обязуется обеспечить техническое функционирование и эксплуатационно-техническое обслуживание.
Со стороны Киргизии соглашение подписал глава Агентства по продвижению и защите инвестиций Эсенкул Момункулов.
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