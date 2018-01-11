Правительство Киргизии подписало соглашение с одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei о реализации в республике проекта "умный город", стоимость которого составит $60 млн.

"Мы имеем дело с очень крупной компанией, которая зарекомендовала себя, показав, как работают такие проекты в других город мира. Проект будет реализован в течение 1,5 лет", - заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков во время подписания соглашения с Huawei Technologies Co., Ltd.

По его словам, по соглашению, проект "умный город" будет реализован в городах Бишкек и Ош, на автомобильных дорогах Бишкек - Ош, Бишкек - Чолпон-Ата и Бишкек - Международный аэропорт "Манас". "Объем вкладываемых инвестиций составляет порядка $60 млн", - пояснил премьер.

"Первая фаза будет самой главной, потому что основное население сконцентрировано в этих городах. Мы реализуем проект в первую очередь, чтобы сохранить жизни наших граждан. Проект является стабильным, экономическая модель тоже стабильная", - сказал С.Исаков.

Он добавил, что 100% инвестиций вкладывает консорциум компаний, куда входят Huawei Technologies Co., Ltd, Beijing China Veterans Lingxin Cаpital Management и ООО "Ака минералз энд майнинг".

В пресс-службе правительства Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в рамках соглашения со стороны инвестора предусматривается подготовка проектно-сметной документации, поставка оборудования, строительство, интеграция, эксплуатационно-техническое обслуживание.

После ввода в эксплуатацию элементов проекта, инвестор обязуется обеспечить техническое функционирование и эксплуатационно-техническое обслуживание.

Со стороны Киргизии соглашение подписал глава Агентства по продвижению и защите инвестиций Эсенкул Момункулов.