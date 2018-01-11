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Дальнее зарубежье 11.01.2018 20:02

Туристки старше 25 лет получат право посетить Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин

Саудовская Аравия ввела одноразовые визы для иностранных туристок старше 25 лет, теперь они смогут посетить королевство без сопровождения родственника мужского пола, сообщает портал "Галф-ньюс".

"Виза будет однократной и действительной до 30 дней. В настоящее время идет работа над созданием электронной системы для их выдачи", - сообщил в четверг директор комиссии по лицензированию, туризму и национальному наследию Саудовской Аравии генерал Омар аль-Мубарак.

Ранее иностранные туристки могли посетить страну лишь в сопровождении отца, брата или мужа.

Упрощение въезда для одиноких туристок - не первый проект Саудовской Аравии, направленный на избавление от ультраконсервативного имиджа, диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от нефти.

Портал отмечает, что в настоящее время в королевстве в рамках политики наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман работают над масштабными проектами, реализация которых позволит сделать туристический сектор более открытым и увеличит число туристов в Саудовской Аравии.

Так, в августе прошлого года власти объявили о запуске проекта "Красное море", направленного на развитие туризма на принадлежащей ей части побережья и прибрежной зоны Красного моря. Проект охватывает 34 тыс. кв. км и 50 островов, и работа над ним, как ожидается, будет начата в течение двух лет. Власти королевства хотят привлечь "обеспеченных путешественников со всех концов земного шара".

В настоящее время туристическая отрасль Саудовской Аравии практически полностью зависит от паломников, стремящихся посетить святые города мусульман - Мекку и Медину.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ТУРИЗМ, ЖЕНЩИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]