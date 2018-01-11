Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, примут участие в учениях в Литве вблизи границ России

В учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут на этой неделе в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, будут задействованы стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.
Ранее в четверг посольство США в Вильнюсе сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США примут участие американские бомбардировщики из 5-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцированного в Северной Дакоте, не детализируя их типы.
Между тем, согласно открытым данным, в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота, входят только стратегические бомбардировщики B-52H.
Число экспортных миссий с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом увеличено до 25
В Азербайджане период добровольной реструктуризации обязательств банков продлен до 180 дней
В Азербайджане завершилось следствие по шпионской группе, сотрудничавшей со спецслужбами Армении - СМИ
Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г
Курс манат/доллар на 12 января - 1,7001 манат/$1
Актер Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше на съемках фильма, чем его партнерша Мишель Уильямс
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали семь человек – МВД
В 2017 году более 166 тыс. иностранных туристов посетили культурно-исторические заповедники Азербайджана
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку отметили День российской печати. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»