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Дальнее зарубежье 11.01.2018 20:39

Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, примут участие в учениях в Литве вблизи границ России

В учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут на этой неделе в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, будут задействованы стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.

Ранее в четверг посольство США в Вильнюсе сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США примут участие американские бомбардировщики из 5-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцированного в Северной Дакоте, не детализируя их типы.

Между тем, согласно открытым данным, в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота, входят только стратегические бомбардировщики B-52H.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЛИТВА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]