Стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерное оружие, примут участие в учениях в Литве вблизи границ России

В учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут на этой неделе в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, будут задействованы стратегические бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие.

Ранее в четверг посольство США в Вильнюсе сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США примут участие американские бомбардировщики из 5-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцированного в Северной Дакоте, не детализируя их типы.

Между тем, согласно открытым данным, в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе "Майнот" в американском штате Северная Дакота, входят только стратегические бомбардировщики B-52H.