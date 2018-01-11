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11.01.2018 19:56

В Азербайджане период добровольной реструктуризации обязательств банков продлен до 180 дней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о применении поправок в закон “О банках”, предусматривающих продление периода добровольной реструктуризации обязательств, сообщает сайт главы государства.

В настоящее время период добровольной реструктуризации обязательств банков составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора продлить этот период еще на 90 дней.

Поправки предусматривают расширение дополнительного периода с 90 до 180 дней.

Вместе с тем, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БАНКИ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]