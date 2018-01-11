В Азербайджане период добровольной реструктуризации обязательств банков продлен до 180 дней

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о применении поправок в закон “О банках”, предусматривающих продление периода добровольной реструктуризации обязательств, сообщает сайт главы государства.

В настоящее время период добровольной реструктуризации обязательств банков составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора продлить этот период еще на 90 дней.

Поправки предусматривают расширение дополнительного периода с 90 до 180 дней.

Вместе с тем, число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. Изменения затрагивают также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде