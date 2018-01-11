Число экспортных миссий с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом увеличено до 25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о внесении изменений в порядок организации экспортных миссий за рубеж с целью продвижения бренда «Made in Azerbaijan», сообщает сайт главы государства.
По действующим до сих пор правилам, максимальное ежегодное число экспортных миссии не должно было превышать десяти.
Согласно изменениям, количество миссий составит 25.
Кроме того, также увеличен максимальный срок экспортной миссии с четырех до шести дней, число участников – с 20 до 30 человек.
Ф.Исазаде
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