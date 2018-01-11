Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0312 RUR   0.0298 GBR   2.2937 TRY   0.4484

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.57 Brent   69.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 15 Янв

Внешняя политика 11.01.2018 20:44

Число экспортных миссий с целью продвижения азербайджанской продукции за рубежом увеличено до 25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о внесении изменений в порядок организации экспортных миссий за рубеж с целью продвижения бренда «Made in Azerbaijan», сообщает сайт главы государства.

По действующим до сих пор правилам, максимальное ежегодное число экспортных миссии не должно было превышать десяти.

Согласно изменениям, количество миссий составит 25.

Кроме того, также увеличен максимальный срок экспортной миссии с четырех до шести дней, число участников – с 20 до 30 человек.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКСПОРТ, МИССИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан в 2017г увеличил экспорт конины в 5,5 раза Азербайджанские компании планируют экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию Азербайджанские экспортеры осваивают рынок стран Персидского залива Азербайджан будет экспортировать в ОАЭ и Бангладеш консервы, намерен также поставлять соки, чай и мед Азербайджан в январе-сентябре незначительно увеличил экспорт газа в Турцию Азербайджан в январе-сентябре 2017г увеличил экспорт томатов в Россию в 1,5 раза

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]