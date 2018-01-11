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Регион 11.01.2018 21:02

Путин назвал атаку на российские базы в Сирии провокацией, направленной на подрыв отношений с Турцией и Ираном

Провокация с налетом беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии направлена на подрыв отношений с партнерами РФ по сирийскому урегулированию - Турцией и Ираном, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. И вторая цель - это, конечно же, наши отношения с партнерами - Турцией и Ираном. Это попытка разрушить эти отношения", - сказал В.Путин на встрече с главредами российских печатных СМИ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как подчеркнул президент РФ, "мы это понимаем и именно поэтому будем действовать солидарно".

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Тэги: ВЫБОРЫ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]