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Дальнее зарубежье 12.01.2018 14:15

Мэр Лондона приветствовал решение Трампа отменить визит в Лондон

Мэр Лондона Садик Хан заявил в пятницу, что одобряет решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Лондон на церемонию открытия нового посольства США, сообщает "Блумберг".

"Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста", - заявил градоначальник.

Ранее Д.Трамп в "Твиттере" сообщил, что отменяет поездку в Лондон.

"Причина, по которой я отменяю свой визит в Лондон, в том, что я не большой поклонник решения администрации Барака Обамы о продаже возможно самого удачно расположенного посольства в Лондоне "за гроши", просто чтобы построить новое за $1,2 млрд", - написал Д.Трамп в социальной сети.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МЭР, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]