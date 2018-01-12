Мэр Лондона приветствовал решение Трампа отменить визит в Лондон

Мэр Лондона Садик Хан заявил в пятницу, что одобряет решение президента США Дональда Трампа отказаться от визита в Лондон на церемонию открытия нового посольства США, сообщает "Блумберг".

"Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста", - заявил градоначальник.

Ранее Д.Трамп в "Твиттере" сообщил, что отменяет поездку в Лондон.

"Причина, по которой я отменяю свой визит в Лондон, в том, что я не большой поклонник решения администрации Барака Обамы о продаже возможно самого удачно расположенного посольства в Лондоне "за гроши", просто чтобы построить новое за $1,2 млрд", - написал Д.Трамп в социальной сети.