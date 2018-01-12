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СНГ 12.01.2018 14:25

Почти 260 доверенных лиц Путина зарегистрированы ЦИК РФ

ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято комиссией на заседании в пятницу.

Согласно списку, приложенному к постановлению комиссии, в список доверенных лиц В.Путина вошли глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, композитор Игорь Крутой, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, певица Полина Гагарина, музыкант Игорь Бунтман и другие.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата Григория Явлинского, ранее комиссия зарегистрировала 106 доверенных лиц лидера "Яблока".

Также ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата Владимира Жириновского, ранее в данном статусе уже были зарегистрированы 113 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ПУТИН, ПРЕДСТАВИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]