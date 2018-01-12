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СНГ 12.01.2018 14:45

Путин поздравил работников российской прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских прокуроров с их профессиональным праздником.

"На протяжении всей своей истории прокуратура по праву считается одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы", - говорится в поздравлении главы государства, которое огласил в пятницу на торжественном собрании в Генпрокуратуре РФ глава президентской администрации Антон Вайно.

По словам В.Путина, "лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность, готовность твёрдо отстаивать Закон и справедливость".

Как отметил президент, "нынешнее поколение работников прокуратуры понимает значимость своей работы, ответственно подходит к решению поставленных задач, главные из которых - борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны".

12 января отмечается 296 лет Российской прокуратуре, учреждённой Петром I.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРОКУРОРЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]