Путин поздравил работников российской прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских прокуроров с их профессиональным праздником.
"На протяжении всей своей истории прокуратура по праву считается одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы", - говорится в поздравлении главы государства, которое огласил в пятницу на торжественном собрании в Генпрокуратуре РФ глава президентской администрации Антон Вайно.
По словам В.Путина, "лучших представителей прокурорского корпуса отличают высокая компетентность, гражданское мужество, честность и порядочность, готовность твёрдо отстаивать Закон и справедливость".
Как отметил президент, "нынешнее поколение работников прокуратуры понимает значимость своей работы, ответственно подходит к решению поставленных задач, главные из которых - борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны".
12 января отмечается 296 лет Российской прокуратуре, учреждённой Петром I.
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