Норвегия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов до рекорда в 2017 году

Норвегия в 2017 году увеличила экспорт рыбы и морепродуктов до рекордных уровней как в объемном, так и в стоимостном выражении, говорится в сообщении Норвежского совета по морепродуктам.
В прошлом году Норвегия поставила за рубеж 2,6 млн тонн рыбы и морепродуктов (+7%), согласно подсчетам совета, этим количеством можно раз в день кормить 36 млн человек круглый год.
Стоимость экспорта выросла на 3%, до 94,5 млрд норвежских крон ($11,7 млрд).
Крупнейшим рынком сбыта в прошлом году была Польша (до 2014 года и контрсанкций это место занимала Россия), на долю ЕС в целом приходилось почти 65% поставок. Наиболее заметный рост продемонстрировали США - поставки увеличились на 23%, до 5,7 млрд крон, что позволило Штатам занять 4-е место в структуре норвежского экспорта даров моря.
По словам директора-распорядителя Норвежского совета по морепродуктам Ренате Ларсен, экспорт в страны Евросоюза не изменился по сравнению с 2016 годом, поскольку повышение цены лосося на европейских рынках ограничило спрос на него в начале года. На этом фоне во II полугодии лосось заметно подешевел.
Поставки в Азию и США росли по всем параметрам.
Рыболовный промысел в прошлом году обеспечил 60% норвежского экспорта по объему и всего 28% по стоимости, продукция акваферм составила соответственно 40% и 72%.
Лосось остается важнейшим экспортным продуктом рыболовства и аквакультуры в Норвегии - более двух третей по стоимости (64,7 млрд крон, рост на 5%). Далее следуют треска (9,6%) и макрель (4,3%). Для всех трех видов рыб в прошлом году установлены новые рекорды экспорта.
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