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Дальнее зарубежье 12.01.2018 15:02

Норвегия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов до рекорда в 2017 году

Норвегия в 2017 году увеличила экспорт рыбы и морепродуктов до рекордных уровней как в объемном, так и в стоимостном выражении, говорится в сообщении Норвежского совета по морепродуктам.

В прошлом году Норвегия поставила за рубеж 2,6 млн тонн рыбы и морепродуктов (+7%), согласно подсчетам совета, этим количеством можно раз в день кормить 36 млн человек круглый год.

Стоимость экспорта выросла на 3%, до 94,5 млрд норвежских крон ($11,7 млрд).

Крупнейшим рынком сбыта в прошлом году была Польша (до 2014 года и контрсанкций это место занимала Россия), на долю ЕС в целом приходилось почти 65% поставок. Наиболее заметный рост продемонстрировали США - поставки увеличились на 23%, до 5,7 млрд крон, что позволило Штатам занять 4-е место в структуре норвежского экспорта даров моря.

По словам директора-распорядителя Норвежского совета по морепродуктам Ренате Ларсен, экспорт в страны Евросоюза не изменился по сравнению с 2016 годом, поскольку повышение цены лосося на европейских рынках ограничило спрос на него в начале года. На этом фоне во II полугодии лосось заметно подешевел.

Поставки в Азию и США росли по всем параметрам.

Рыболовный промысел в прошлом году обеспечил 60% норвежского экспорта по объему и всего 28% по стоимости, продукция акваферм составила соответственно 40% и 72%.

Лосось остается важнейшим экспортным продуктом рыболовства и аквакультуры в Норвегии - более двух третей по стоимости (64,7 млрд крон, рост на 5%). Далее следуют треска (9,6%) и макрель (4,3%). Для всех трех видов рыб в прошлом году установлены новые рекорды экспорта.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ЛОСОСЬ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]