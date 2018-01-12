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Бизнес и законодательство 12.01.2018 14:58

Более 40% всех национальных стандартов Азербайджана унифицировано с европейскими и международными стандартами

В государственном фонде нормативно-правовых технических актов по техническому регулированию и стандартизации имеется свыше 20 тыс. межгосударственных и 966 национальных стандартов, говорится в отчете Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана за 2017 год.

В частности, применяются 94 национальных нефтехимических стандарта, 322стандарта по оценке соответствия, 148 - промышленных, 22 - служебных, 249 - аграрных и пищевых, 107 – по строительным материалам.

"В целом 45% всех национальных стандартов унифицировано с европейскими и международными стандартами", - подчеркивает ведомство.

В отчете отмечается, что в 2017 году в Азербайджане утверждены 145 типов средств измерения, выданы сертификаты подтверждения и внесены в государственный реестр.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СТАНДАРТЫ, ГОСКОМИТЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]