Более 40% всех национальных стандартов Азербайджана унифицировано с европейскими и международными стандартами

В государственном фонде нормативно-правовых технических актов по техническому регулированию и стандартизации имеется свыше 20 тыс. межгосударственных и 966 национальных стандартов, говорится в отчете Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана за 2017 год.

В частности, применяются 94 национальных нефтехимических стандарта, 322стандарта по оценке соответствия, 148 - промышленных, 22 - служебных, 249 - аграрных и пищевых, 107 – по строительным материалам.

"В целом 45% всех национальных стандартов унифицировано с европейскими и международными стандартами", - подчеркивает ведомство.

В отчете отмечается, что в 2017 году в Азербайджане утверждены 145 типов средств измерения, выданы сертификаты подтверждения и внесены в государственный реестр.

Б.Рустамбеков