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Регион 12.01.2018 15:45

Вашингтон в ближайшие часы может ввести новые санкции в отношении Тегерана - СМИ

Президент США Дональд Трамп может в ближайшие часы принять новые санкции в отношении Ирана, сообщила радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на свои источники.

Администрация США должна каждые 90 дней подтверждать, соблюдает ли Тегеран Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заключенному в июле 2015 года между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). Этот срок сертификации и истекает в пятницу.

Агентство "Блумберг" со ссылкой на свой источник сообщило в пятницу, что президент США решил продлить режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках СВПД. Президент принял такое решение после обсуждения со всей командой по национальной безопасности, включая советника по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Между тем, министр финансов Стив Мнучин, отвечая на вопрос "Голоса Америки" на брифинге в Белом доме, отметил, что США будут сохранять режим санкций в отношении Ирана в сферах, лежащих за пределами ядерной сделки.

"Президент очень четко дал понять, что необходимо изменить многие аспекты сделки с Ираном. Существует много действий за пределами иранской сделки, будь то баллистические ракеты, будь то другие проблемы, которые мы будем продолжать санкционировать, которые находятся за пределами сделки", - отметил министр.

Специалист по Ирану и старший научный сотрудник по исследованиям на Ближнем Востоке в Нью-йоркском Совете по международным отношениям Рэй Такеих сказал радиостанции, что Д.Трамп пытается соблюдать сложный баланс между поддержанием отношений с союзниками, которые хотят сохранить сделку с Ираном и разведсообществом, которое представляет свои оценки дестабилизирующей роли Ирана на Ближнем Востоке.

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Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ


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