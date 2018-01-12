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12.01.2018 15:16

Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"


Стартовавшая 27-го ноября 2017г кампания "Выгодно, как ни крути!" вызвала большой интерес со стороны клиентов AccessBank. В рамках кампании, которая будет проведена до 31 января 2018г, банк предоставляет 50% скидок на предлагаемые карты MasterCard Debit, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Visa Classic и Visa Gold. Кроме того, до 31 января 2018г владельцы платежных карт AccessBank, совершив безналичную оплату, получат возможность приобрести два новых iPhone X.

Прирост по количеству выпущенных карт в декабре прошлого года в сравнении со среднемесячным показателем (за предыдущие 3 месяца) составил 47%. Это говорит о серьезном интересе к кампании. Несомненно, до конца кампании этот показатель вырастет.

Для участия в выигрышной кампании достаточно произвести платежными картами Visa и MasterCard, выпущенными AccessBank (за исключением зарплатных карт и бизнес-карт), безналичную операцию в сумме 20 манатов (или в её валютном эквиваленте) или выше, в любом пункте торговли и обслуживания, как на территории страны, так и за её пределами, а также оплачивая товары и услуги по Интернету (за исключением операций, не участвующих в розыгрыше). Два клиента, совершивших наибольшее количество и наибольшую сумму операций, получат новый iPhone X.

Для того, чтобы ознакомиться с тарифами по картам можно пройти по данному линку.

Карты AccessBank можно заказать в широкой филиальной сети банка на территории страны, или по данномулинку.

Подробную информацию также можно получить на официальнойИнтернет-страницебанка, страницах вfacebookиtwitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]