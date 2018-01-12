АИКГФ в 2018г начнет предоставлять гарантии по кредитам для предпринимателей

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в 2018 году начнет предоставлять гарантии по кредитам для предпринимателей.

"С 2018 года АИКГФ будет выдавать не только ипотечные кредиты, но и начнет предоставлять гарантии и выдавать субсидии по кредитам для предпринимателей. Данный механизм окажет поддержку предпринимательству, будет содействовать развитию ненефтяного сектора, уменьшит риски в банковском секторе, а также приведет к снижению стоимости финансовых средств", - отмечается в отчете фонда по итогам деятельности в 2017 году.

В отчете подчеркивается, что активы фонда в 2017 году увеличились в 1,4 раза – до 958,2 млн манатов, суммарная нераспределенная прибыль на начало текущего года составляет 15 млн манатов (рост в 2017 году в 2,1 раза).

По данным фонда, в апреле 2017 года началось применение механизма предварительной регистрации для выдачи ипотечных кредитов. В отчетном году посредством такого механизма были выданы ипотечные кредиты на сумму 34,9 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов