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Дальнее зарубежье 12.01.2018 16:13

Африканский союз и ООН осудили Трампа за высказывания об иммигрантах из Гаити и Африки

В Африканском союзе выразили обеспокоенность в связи с резкими высказываниями президента США Дональда Трампа об иммиграции из Гаити и стран Африки, сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс представитель союза Эбба Калондо.

"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыли в США рабами, это заявление (Д.Трампа - ИФ) нарушает рамки приемлемого поведения", - сказала она.

В Африканском союзе считают, что "подобные заявления вредят общим мировым ценностям, таким как многообразие, права человека и взаимное понимание", добавила Э.Калондо.

Кроме того, с критикой в адрес президента США выступил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Это шокирующие и позорные комментарии... Я не могу не использовать слово "расистские"", - сказал он в беседе с журналистами в Женеве.

Р.Колвилл добавил, что "нельзя называть целые страны и континенты "дырами"" и утверждать, что их гражданам, большинство из которых чернокожие, "не рады".

Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке" (в оригинале shithole countries - ИФ), в то время как можно было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.

После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены вновь обвинили Д.Трампа в расизме. С критикой в адрес американского президента также выступило правительство Гаити.

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Тэги: АФРИКА, ТРАМП, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]