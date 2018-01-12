Африканский союз и ООН осудили Трампа за высказывания об иммигрантах из Гаити и Африки

В Африканском союзе выразили обеспокоенность в связи с резкими высказываниями президента США Дональда Трампа об иммиграции из Гаити и стран Африки, сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс представитель союза Эбба Калондо.
"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыли в США рабами, это заявление (Д.Трампа - ИФ) нарушает рамки приемлемого поведения", - сказала она.
В Африканском союзе считают, что "подобные заявления вредят общим мировым ценностям, таким как многообразие, права человека и взаимное понимание", добавила Э.Калондо.
Кроме того, с критикой в адрес президента США выступил представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"Это шокирующие и позорные комментарии... Я не могу не использовать слово "расистские"", - сказал он в беседе с журналистами в Женеве.
Р.Колвилл добавил, что "нельзя называть целые страны и континенты "дырами"" и утверждать, что их гражданам, большинство из которых чернокожие, "не рады".
Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке" (в оригинале shithole countries - ИФ), в то время как можно было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.
После этих комментариев президента некоторые американские конгрессмены вновь обвинили Д.Трампа в расизме. С критикой в адрес американского президента также выступило правительство Гаити.
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