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Финансы 12.01.2018 15:44

Банки-агенты АИКГФ в 2017г получили заявок на ипотечные кредиты на общую сумму около 860 млн манатов

Банки агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2017 году выдали 3,109 тыс. ипотечных кредитов на сумму 203,1 млн манатов.

"В 2017 году банкам-агентам фонда поступило 12,702 тыс. обращения на получение ипотечных кредитов на общую сумму 859,7 млн манатов. Банки выдали 3,109 тыс. ипотечных кредитов на сумму 203,1 млн манатов. Это является рекордным объемом кредитования за один год", - отмечается в отчете АИКГФ по итогам 2017 года.

В 2017 году, в том числе, выдано 1,076 тыс. социальных ипотечных кредитов на общую сумму 70,6 млн манатов.

"В 2017 году фонд рефинансировал 2,86 тыс. кредитов на сумму 184,2 млн манатов", - подчеркивается в материалах.

В целом, в 2006-2017гг по линии фонда выдано около 21,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 944,3 млн манатов. Из этих средств 278,7 млн манатов пришлось на долю 6,238 тыс. социальных ипотечных кредитов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов

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Тэги: ИПОТЕКА, ОБРАЩЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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