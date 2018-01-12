Азеригаз в 2017г зарегистрировал более 93 тыс. новых абонентов среди населения

Общее число абонентов производственного объединения «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 1 января 2018 года составляет 2 млн 97,293 тыс., отмечается в информации на сайте объединения.
"В 2017 году объединением зарегистрировано 93,35 тыс. новых абонентов среди населения. Из них 48,877 тыс. газовых абонентов зарегистрировано в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, 44,473 тыс. – в регионах страны", - отмечает объединение.
По данным объединения, в Азербайджане безвозмездно осуществляется подача газа в 468 мечетей и другие объекты религиозного значения.
Н.Аббасова
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