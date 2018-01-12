Президент Аргентины посетит Москву 22-23 января - посольство

Президент Аргентины Маурисио Макри прибудет в Москву с двухдневным визитом 22-23 января, подтвердили "Интерфаксу" в посольстве Аргентины в Москве.

"Президент Макри прибудет в Россию 22 января", - сказал собеседник агентства.

"Как ожидается, в рамках визита он будет принят президентом РФ Владимиром Путиным, а также возложит цветы к могиле Неизвестного солдата", - отметили в посольстве.