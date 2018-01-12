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Дальнее зарубежье 12.01.2018 16:28

Президент Аргентины посетит Москву 22-23 января - посольство

Президент Аргентины Маурисио Макри прибудет в Москву с двухдневным визитом 22-23 января, подтвердили "Интерфаксу" в посольстве Аргентины в Москве.

"Президент Макри прибудет в Россию 22 января", - сказал собеседник агентства.

"Как ожидается, в рамках визита он будет принят президентом РФ Владимиром Путиным, а также возложит цветы к могиле Неизвестного солдата", - отметили в посольстве.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]