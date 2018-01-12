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СНГ 12.01.2018 16:40

Власти Таджикистана хотят вернуть на родину детей таджикского боевика ИГ, оказавшихся в приюте в Ираке

Министерство внутренних дел Таджикистана в сотрудничестве с внешнеполитическим ведомством республики приложит все усилия для возвращения на родину четверых таджикских детей, находящихся в приюте в Ираке, сообщил в пятницу "Интерфаксу" начальник пресс-центра МВД Умарджони Эмомали.

"Дети не виновны, они не должны страдать за действия родителей. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их на родину. Необходимые документы на них подготовлены и направлены представительству Ирака в Казахстане", - сказал У.Эмомали.

По данным МВД, личности детей из приюта в Ираке, показанных российским телеканалом RT в сентябре 2017 года, установлены. Это 16-летняя Оиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммади - дети жителя Душанбе Илхомиддина Аслонова, который три года назад вместе с семьей из Москвы отправился в Ирак. И.Аслонов находится в розыске за участие в террористической организации "Исламское государство".

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МВД, ИРАК, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]