Власти Таджикистана хотят вернуть на родину детей таджикского боевика ИГ, оказавшихся в приюте в Ираке

Министерство внутренних дел Таджикистана в сотрудничестве с внешнеполитическим ведомством республики приложит все усилия для возвращения на родину четверых таджикских детей, находящихся в приюте в Ираке, сообщил в пятницу "Интерфаксу" начальник пресс-центра МВД Умарджони Эмомали.

"Дети не виновны, они не должны страдать за действия родителей. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их на родину. Необходимые документы на них подготовлены и направлены представительству Ирака в Казахстане", - сказал У.Эмомали.

По данным МВД, личности детей из приюта в Ираке, показанных российским телеканалом RT в сентябре 2017 года, установлены. Это 16-летняя Оиша, 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммади - дети жителя Душанбе Илхомиддина Аслонова, который три года назад вместе с семьей из Москвы отправился в Ирак. И.Аслонов находится в розыске за участие в террористической организации "Исламское государство".