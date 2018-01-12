В Джакарте прошла акция протеста из-за блокировки в Facebook страниц общественной мусульманской организации

В столице Индонезии Джакарте прошла демонстрация с участием нескольких сотен человек, которые выступили против блокировки в Facebook онлайн-страниц общественной организации "Фронт защиты Ислама", сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
Протестующие прошли от местной мечети к офису Facebook в Джакарте в знак протеста против политики этой компании.
"Мы хотим напомнить Facebook, что соцсеть должна оставаться нейтральной и адекватной", - сказал журналистам представитель "Фронта защиты Ислама".
При этом он утверждал, что в то время как аккаунты, имеющие антиисламскую направленность, продолжают функционировать, другие, которые "имеют отношение к исламской гуманитарной помощи", блокируются.
Суд в Азербайджане приговорил журналиста Мухтарлы к 6 годам тюремного заключения
Военнослужащие Азербайджана проходят экзамен по боеготовности для подтверждения квалификации
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Gunay Bank сократил в 2017г обязательства перед ЦБА в 3 раза
Курс манат/доллар на 15 января - 1,7001 манат/$1
Российская NordStar весной начнет выполнение рейсов из Норильска в Баку
Телеканал NBC рассчитывает заработать $1,4 млрд на продаже рекламы во время Олимпиады и Супербоула
Азеригаз в 2017г зарегистрировал более 93 тыс. новых абонентов среди населения
Автор скандальной книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»