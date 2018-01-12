В Джакарте прошла акция протеста из-за блокировки в Facebook страниц общественной мусульманской организации

В столице Индонезии Джакарте прошла демонстрация с участием нескольких сотен человек, которые выступили против блокировки в Facebook онлайн-страниц общественной организации "Фронт защиты Ислама", сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Протестующие прошли от местной мечети к офису Facebook в Джакарте в знак протеста против политики этой компании.

"Мы хотим напомнить Facebook, что соцсеть должна оставаться нейтральной и адекватной", - сказал журналистам представитель "Фронта защиты Ислама".

При этом он утверждал, что в то время как аккаунты, имеющие антиисламскую направленность, продолжают функционировать, другие, которые "имеют отношение к исламской гуманитарной помощи", блокируются.