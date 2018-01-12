Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0492 RUR   0.0301 GBR   2.3036 TRY   0.4503

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 14 Янв 15 Янв

Дальнее зарубежье 12.01.2018 15:54

В Джакарте прошла акция протеста из-за блокировки в Facebook страниц общественной мусульманской организации

В столице Индонезии Джакарте прошла демонстрация с участием нескольких сотен человек, которые выступили против блокировки в Facebook онлайн-страниц общественной организации "Фронт защиты Ислама", сообщает сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Протестующие прошли от местной мечети к офису Facebook в Джакарте в знак протеста против политики этой компании.

"Мы хотим напомнить Facebook, что соцсеть должна оставаться нейтральной и адекватной", - сказал журналистам представитель "Фронта защиты Ислама".

При этом он утверждал, что в то время как аккаунты, имеющие антиисламскую направленность, продолжают функционировать, другие, которые "имеют отношение к исламской гуманитарной помощи", блокируются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]