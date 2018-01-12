Катар обвинил ВВС ОАЭ в нарушении воздушного пространства страны

Катар через СБ ООН в пятницу выступил с обвинениями в адрес ОАЭ в связи с тем, что истребитель этой страны нарушил катарское воздушное пространство, сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
В послании, направленном катарской делегацией в ООН, говорится, что нарушение воздушного пространства Катара является грубым нарушением территориальной целостности страны и ее суверенитета.
Также в документе указывается, что данный инцидент является нарушением международного права, совершенным "в контексте безответственных и провокационных действий Абу-Даби в отношении Катара", отмечает телеканал.
Постпред Катара в ООН Алиа Ахмед бен Саиф Аль Тани заявлял, что истребитель ВВС ОАЭ 21 декабря вошел в воздушное пространство Катара на высоте около 10 тыс. метров и находился там без разрешения в течение минуты.
В июне 2017 года вокруг Катара разгорелся дипломатический скандал. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ прервали дипломатические и экономические связи с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран.
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