Держатели ипотечных облигаций в Азербайджане в 2009-2017гг получили купонных платежей на 67 млн манатов

Общий объем облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), находящихся в обращении, на 1 января 2018 года составляет 534,6 млн манатов.

"В 2009-2017гг фонд осуществил эмиссию облигаций на общую сумму 655 млн манатов. При этом по облигациям на сумму 120,4 млн манатов фонд полностью выполнил обязательства. Таким образом, на 1 января 2018 года объем ипотечных облигаций, находящихся в обращении, оценивается в 534,6 млн манатов", - отмечается в отчете фонда по деятельности в 2017 году.

По данным фонда, с 2009 года держателям облигаций фонда выплачены купонные платежи на общую сумму 67 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов