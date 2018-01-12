Юнкер пообещал обеспечить Болгарию газом

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в пятницу в Софии, что обсуждал с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым вопрос снабжения региона газом.
"Я знаю, что эта тема имеет капитальное политическое значение для Болгарии, и хотел бы сказать, что комиссия поддерживает эти чаяния болгарского правительства. Почему? Потому что мы считаем, что газоснабжение, соединение с газовым снабжением (ЕС - ИФ) должно осуществляться неделимым образом, и я думаю, что это особенно важно", - сказал Ж.-К.Юнкер на совместной с главой болгарского правительства пресс-конференции.
Председатель Еврокомиссии находился в Болгарии по случаю официальной презентации 11-12 января болгарского председательства в Совете ЕС. Он провел переговоры с Б.Борисовым.
По этому пункту, добавил Ж.-К.Юнкер, имеется полное взаимопонимание Еврокомиссии с болгарским правительством.
Глава исполнительной коллегии ЕС показал журналистам схему, оговорившись, что ее непросто понять, которая представляет Болгарию как важный узел газового снабжения.
Б.Борисов счел нужным поблагодарить Ж.-К.Юнкера и заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича за представленный план присоединения Болгарии к газовой сети.
"Это станет не просто центром распределения газа, но также поставок газа различного происхождения. Есть российский газ. Есть местный - румынский. И поскольку мы говорим об этом хабе, речь идет не только о том, чтобы использовать его как транзитную сеть. Речь о нашем встраивании в "третий энергетический пакет". И это позволит Болгарии обрести принадлежащее ей место (в энергосистеме ЕС - ИФ)", - объяснил болгарский премьер.
Пресс-конференцию из Софии транслировала телеслужба ЕС.
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