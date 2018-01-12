Президент Алиев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе – посол Швейцарии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил посол Швейцарии в Баку Филипп Сталдер.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в Давосском экономическом форуме", - сказал Ф.Сталдер на брифинге в пятницу.

По его словам, в рамках визита состоится встреча президентов Швейцарии и Азербайджана.

Посол добавил, что в форуме в Давосе в текущем году примут участие лидеры США, Китая, ряда европейских стран.

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января.

Ф.Исазаде