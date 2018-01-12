Президент Алиев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе – посол Швейцарии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил посол Швейцарии в Баку Филипп Сталдер.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в Давосском экономическом форуме", - сказал Ф.Сталдер на брифинге в пятницу.
По его словам, в рамках визита состоится встреча президентов Швейцарии и Азербайджана.
Посол добавил, что в форуме в Давосе в текущем году примут участие лидеры США, Китая, ряда европейских стран.
Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января.
Ф.Исазаде
Суд в Азербайджане приговорил журналиста Мухтарлы к 6 годам тюремного заключения
Военнослужащие Азербайджана проходят экзамен по боеготовности для подтверждения квалификации
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Телеканал NBC рассчитывает заработать $1,4 млрд на продаже рекламы во время Олимпиады и Супербоула
Азеригаз в 2017г зарегистрировал более 93 тыс. новых абонентов среди населения
Автор скандальной книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Москва заявила протест Стокгольму в связи с отсутствием реакции на противоправные действия против загранучреждений РФ в Швеции
В Чехии проходит первый тур президентских выборов
Глава МИД Великобритании назвал британских критиков Трампа "напыщенными болтунами"
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»