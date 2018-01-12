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Бизнес и законодательство 12.01.2018 16:20

Президент Алиев планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе – посол Швейцарии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил посол Швейцарии в Баку Филипп Сталдер.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в Давосском экономическом форуме", - сказал Ф.Сталдер на брифинге в пятницу.

По его словам, в рамках визита состоится встреча президентов Швейцарии и Азербайджана.

Посол добавил, что в форуме в Давосе в текущем году примут участие лидеры США, Китая, ряда европейских стран.

Давосский форум будет проходить с 23 по 26 января.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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