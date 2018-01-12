В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети





В результате успешного осуществления широкомасштабных плановых работ, направленных на усиление и усовершенствование сети в 2017 году, Nar добился значительных результатов. Так, в течение прошлого года, общее число базовых станций оператора превысило 6500. Одновременно с этим, были проведены работы по обеспечению покрытия сети на территориях, недавно освобожденных от оккупации, а в рамках стратегии, направленной на непрерывное повышение качества сетевых услуг, оператором была представлена услуга HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающая значительное повышение качества звука и более чистую передачу голоса во время звонков.

В 2017 году оператором было установлено более 400 базовых станций LTE, благодаря чему общее число станций, работающих в стандарте 4G, было доведено до 1000. Также, с установкой базовых станций 4G в городе Гянджа было положено успешное начало процессу внедрения сети LTE в регионах страны. В результате осуществления плановых работ, было обеспечено покрытие сети LTE-A (LTE Advanced) на территории Баку и Апшеронского полуострова. Благодаря установке более 300 базовых станций стандарта 3G, общее число таких станций превысило 2500. Вдобавок к этому, оператор продолжил процесс замены линий передачи ATM (асинхронный режим передачи) на линии передачи, работающие по технологии IP. В результате, 99,7% сети 3G функционирует посредством трансмиссионных линий IP, в то время как показатель Last Mile Capacity (пропускная способность «последней мили») по всей протяженности трансмиссионного диапазона IP увеличился на 70%, по сравнению с 2016 годом.

В результате осуществления вышеперечисленных работ, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Так, по результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 года, сеть оператора продемонстрировала самые лучше результаты в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание проводилось компанией P3 Communications, являющейся независимой международной компанией, работающей в сфере тестирования. Испытательная методика компании P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

В 2018 году оператор Nar планирует продолжить работы по усовершенствованию своей сети, чтобы обеспечить жителей столицы и регионов страны высококачественными услугами мобильной связи.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.