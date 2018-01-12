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Транспорт и связь 12.01.2018 16:40

Берн готов наладить прямое авиасообщение с Баку – посол Швейцарии

Швейцария заинтересована в открытии прямого авиасообщения с Азербайджаном, заявил швейцарский посол в Баку Филипп Сталдер.

"Мы заинтересованы в открытии прямого авиасообщения между нашими странами", - сказал Ф.Сталдер на брифинге в пятницу.

По его словам, открытие авиарейса будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма.

Посол подчеркнул некоторый спад объемов взаимного товарооборота. "Сегодня товарооборот равен $200 млн. Мы уверены, что со временем он увеличится", - добавил Ф.Сталдер.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют свыше 20 компаний со швейцарским капиталом.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]