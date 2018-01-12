Берн готов наладить прямое авиасообщение с Баку – посол Швейцарии

Швейцария заинтересована в открытии прямого авиасообщения с Азербайджаном, заявил швейцарский посол в Баку Филипп Сталдер.

"Мы заинтересованы в открытии прямого авиасообщения между нашими странами", - сказал Ф.Сталдер на брифинге в пятницу.

По его словам, открытие авиарейса будет способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма.

Посол подчеркнул некоторый спад объемов взаимного товарооборота. "Сегодня товарооборот равен $200 млн. Мы уверены, что со временем он увеличится", - добавил Ф.Сталдер.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют свыше 20 компаний со швейцарским капиталом.

Ф.Исазаде