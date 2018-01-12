Патриархия Грузии просит приостановить рассмотрение в парламенте законопроекта о декриминализации наркотиков

Патриархия Грузии считает, что в представленном в парламент страны законопроекте по либерализации наркополитики, предусматривающем декриминализацию легких наркотиков, не отражены принципиально важные вопросы по пресечению возможных негативных последствий.

"Мы считали и считаем применение наркотиков тяжелым грехом, хотя патриархия Грузии никогда не поддерживала и сейчас не согласна с тем, чтобы больным наркоманией присуждали заключение", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу патриархией.

При этом подчеркивается, что грузинская церковь всегда поддерживала проведение жестких мер в отношении распространителей наркотиков, поскольку "это является преступлением перед народом, и государство должно противостоять этому действию со всей суровостью, что должно отразиться в дополнительных регуляциях".

Патриархия призывает защитить семьи и детей от вредного влияния наркозависимых людей, активно подключить СМИ, чтобы сформировать общественное мнение с целью внедрения здорового образа жизни, ввести специальный курс в учебных заведениях, чтобы молодежь осознала, чем грозит им завтрашний день в случае наркозависимости, и создать у них негативное отношение к наркотикам, а также ужесточить меры за незаконный ввоз наркотиков в страну.

"Видно, что соответствующие государственные структуры на данном этапе не готовы к контролю ожидаемых негативных тенденций, и все должны представить свое видение на этот счет", - сказано в заявлении.

Там отмечается, что в стране нет таких реабилитационных центров, в которых у наркозависимых людей была бы полноценная возможность исправиться.

"В представленном законопроекте не прописаны данные направления, что говорит о необходимости приостановления его рассмотрения", - подчеркивает патриархия.

Грузинская патриархия выступает за то, чтобы этот вопрос был широко рассмотрен с участием всего общества - представителей власти, духовенства, правозащитников, психологов, врачей, юристов, педагогов, правоохранителей, журналистов, "чтобы скоропалительные решения не поставили страну перед большим испытанием".

Как сообщалось, в последнее время в Грузии участились акции, организованные общественным движением "Белый шум", участники которых требуют от властей покончить с репрессивной наркополитикой, и вместо насильственных методов, применяемых в отношении потребителей наркотических веществ, подумать о защите их здоровья и разработке гуманных подходов к наркозависимым.

Инициированный в парламенте Грузии законопроект по реформированию был разработан Национальной платформой наркополитики, в которой объединена 41 неправительственная организация. Однако в правящей партии "Грузинская мечта" нет консенсуса по этому вопросу, в связи с чем обсуждение данного законодательного пакета затягивается.

Между тем, 30 ноября 2017 года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск одного из представителей оппозиционной партии "Гирчи", признав неконституционным уголовное наказание за употребление марихуаны. А еще раньше - в июле Конституционный суд признал неконституционной норму, в соответствии с которой посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования является уголовно наказуемым преступлением.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана - ее употребляет 63,9% от общего числа наркоманов в стране.